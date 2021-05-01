شكرا لقرائتكم خبر عن «استقرار بعد انخفاض».. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم السبت 1 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد سعر الذهب في مصر حالة من الاستقرار في بداية التعاملات اليوم السبت، 1 مايو 2021، بعد الانخفاض الذى حققه الجمعة وذلك بعد أسبوع حافل من التذبذب فى الأسعار ما بين صعود وهبوط .
كما استقر سعر الذهب عالميا نتيجة إغلاق البورصات والأسواق العالمية للإجازة الأسبوعية وذلك عقب انخفاض كبير فى التعاملات الفورية والعقود الآجلة يوم الجمعة.
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر في بداية التعاملات ، اليوم السبت، 1 مايو، 2021، 779.28 جنيها، وهى نفس أسعار مساء الجمعة كما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,768.91 $، وهى نفس مساء الجمعة قبل إغلاق البورصات العالمية.
«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم السبت 1 مايو 2021
|م
|الوحدة
|فى مصر
|عالميا
|1
|سعر الذهب عيار 24 قيراط
|890.60 جنيه
|56.87 $
|2
|سعر الذهب عيار 22 قيراط
|816.38 جنيه
|52.13 $
|3
|سعر الذهب عيار 21 قيراط
|779.28 جنيه
|49.76 $
|4
|سعر الذهب عيار 18 قيراط
|667.95 جنيه
|42.65 $
|5
|سعر الذهب عيار 14 قيراط
|519.52 جنيه
|33.18 $
|6
|سعر الذهب عيار 12 قيراط
|445.30 جنيه
|28.44 $
|7
|سعر الذهب عيار 10 قيراط
|371.08 جنيه
|23.70 $
|8
|سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط )
|6,234.20 جنيه
|398.10 $
|9
|سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط
|27,700.78 جنيه
|1,768.91 $
|10
|سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط )
|89,060.07 جنيه
|5,687.18 $
|11
|سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط
|890,600.70 جنيه
|56,871.78 $
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