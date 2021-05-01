شكرا لقرائتكم خبر عن «استقرار بعد انخفاض».. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم السبت 1 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر حالة من الاستقرار في بداية التعاملات اليوم السبت، 1 مايو 2021، بعد الانخفاض الذى حققه الجمعة وذلك بعد أسبوع حافل من التذبذب فى الأسعار ما بين صعود وهبوط .

كما استقر سعر الذهب عالميا نتيجة إغلاق البورصات والأسواق العالمية للإجازة الأسبوعية وذلك عقب انخفاض كبير فى التعاملات الفورية والعقود الآجلة يوم الجمعة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر في بداية التعاملات ، اليوم السبت، 1 مايو، 2021، 779.28 جنيها، وهى نفس أسعار مساء الجمعة كما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,768.91 $، وهى نفس مساء الجمعة قبل إغلاق البورصات العالمية.

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم السبت 1 مايو 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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