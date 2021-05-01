شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 29737 سيدة بكفرالشيخ ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ عن فحص 29737 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «للعناية بصحة الأم والجنين» للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان .

جاء ذلك منذ انطلاق المبادرة في الخامس من شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم .

كما أشارت سلام أن أعلى عدد من السيدات التي تم فحصهم تم تسجيله في مركز دسوق حيث تم فحص 4496 سيدة ، تلاه مركز كفرالشيخ بعدد 4098 سيدة، وجاء مركز سيدي سالم في المركز الثالث بعدد 3593 سيدة تم فحصها .

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