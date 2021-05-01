شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تحصين الأبقار والماعز بشمال سيناء تحقق نسبة 70% من المستهدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسن البيك، مدير عام مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، إن المديرية تواصل حملات تحصين الأبقار والماعز ضد مرضي الجلد العقدي والجدري.

أضاف البيك، في تصريح له، أن حملة تحصين الأبقار ضد مرض الجلد العقدي وحملة تحصين الماعز والضأن ضد مرض الجدري بدأتها في الثالث من شهر أبريل الماضي، حيث حققت الحملتين نسبة ٧٠٪ من المستهدف.

أشار البيك، إلى قيام المديرية بالتعاون مع مجالس المدن وخاصة مدينتي العريش وبئر العبدبتنفيذ حملات على الكلاب الضالة في مختلف الأحياء والقري والتجمعات للقضاء عليها عن طريق الطعوم ومنع مخاطرها على المواطنين. لفت البيك إلى أن هناك تعاون وثيق بين نقابة الأطباء البيطريين بشمال سيناء والمديرية من أجل تقديم الخدمات المتنوعة للمواطن السيناوي.