شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 23 حالة شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء عدد 3 حالات إيجابية و23 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل 3 حالات ايجابية بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 405 حالات، بجانب تسجيل 23 حالة شفاء لترتفع حالات الشفاء إلى 2415 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 149 منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 19حالة تحت الحجز بالمستشفيات و83 حالة أخرى، تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.