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الرئيس السيسى لعمال مصر: كفاحكم محل تقدير وستجدوننى دائما حافظا لعهدى معكم

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه على يقين من قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل لأجيال شابة وواعدة، مضيفًا لعمال مصر: "إن كفاحكم النبيل محل تقدير كبير وإنكم سوف تجدونني دائمًا حافظًا لعهدي معكم باذلًا أقصى ما في وسعي لكي تثمر جهودكم البناءة عما تتمنونه لأنفسكم ولوطننا العزيز مصر".

 

جاء ذلك في كلمة الرئيس بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي (1)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسي (2)
 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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