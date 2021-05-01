شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لعمال مصر: كفاحكم محل تقدير وستجدوننى دائما حافظا لعهدى معكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه على يقين من قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل لأجيال شابة وواعدة، مضيفًا لعمال مصر: "إن كفاحكم النبيل محل تقدير كبير وإنكم سوف تجدونني دائمًا حافظًا لعهدي معكم باذلًا أقصى ما في وسعي لكي تثمر جهودكم البناءة عما تتمنونه لأنفسكم ولوطننا العزيز مصر".

جاء ذلك في كلمة الرئيس بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.