الرئيس السيسي: الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة شاهدة على صلابة إرادة شعب مصر

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، حيث تحرص الدولة على الاحتفال سنويًا بعيد العمال، والذي يجسد فى جوهره احترامها العميق لما يقدمه العمال من إسهام فى شتى ميادين الإنتاج، ويؤكد دورهم الوطنى الهام والرئيسى فى دفع مسيرة البناء والتطوير.

وقال الرئيس السيسي، إن الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة فى مصر الشاهدة على صلابة إرادة الشعب المصرى.