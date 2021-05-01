شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تعلن جدول امتحانات نهاية العام لطلاب الدمج بالثانوية.. تبدأ 4 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدارس الثانوى العام، جدول امتحانات نهاية العام لطلاب الدمج بصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، حيث أكدت المدارس أن الامتحانات تنطلق يوم الثلاثاء المقبل 4 مايو الجارى، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى ورقة مجمعة تشمل عدد من المواد الدراسية الأساسية ورقيا داخل المدارس.

ففى محافظة الجيزة يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى يوم الثلاثاء 4 مايو امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا، والأربعاء 5 مايو اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والرياضيات والخميس 6 مايو الكيمياء والفيزياء والأحياء، وطلاب الصف الثانى الثانوى الشعبة العلمية، اللغة العربية ورياضيات 1 ورياضيات 2، والأربعاء 5 مايو اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء والأحياء، والخميس 6 مايو اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

وبالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 مايو امتحانات اللغة العربية والتاريخ ورياضيات 1، ويوم الأربعاء 5 مايو اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والخميس 6 مايو اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا.