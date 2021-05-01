شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في درجات الحرارة بشمال سيناء والمحافظة ترفع درجة الاستعداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت درجات الحرارة بمحافظة شمال سيناء، اليوم ، حيث يسود مختلف مدن المحافظة طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة خلال ساعات الليل، كما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط طفيف للرياح.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن المحافظة ما بين 18 إلى 35 درجة، حيث سجلت مدينة العريش 20 إلى 30 درجة ورفح 19 إلى 31 درجة ومدينتي نخل والحسنة بوسط سيناء ما بين 18 إلى 35 درجة مئوية.

من جانبها رفعت محافظة شمال سيناء درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية وارتفاع درجات الحرارة، حيث تقوم غرفة عمليات المحافظة بمتابعة الظروف الجوية، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، المشرف على الغرفة، على استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي الغرفة أي إخطارات بخصوص الظروف الجوية.