شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب الفقي فى برقيته - بحسب بيان للمركز الإعلامى - عن أصدق التهاني والأمنيات لقداسة البابا تواضروس، ولجميع الأخوة الأقباط بتلك المناسبة الجليلة لكافة أبناء الشعب المصري، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الحبيبة بمزيد من الرقي والازدهار، مؤكدا أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والإستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر.