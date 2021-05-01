شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع السياحي يطالب الحكومة بتحديد موقف الإعفاء من رسوم التأشيرة للأجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب عدد من العاملين بشركات السياحة بالبحر الأحمر بتحديد الموقف بشأن تحصيل رسوم التأشيرات السياحية للأجانب القادمين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 إبريل 2021، بعد انتهاء المهلة التي وافق مجلس الوزراء في 30 أبريل الجاري.

وأكد محمد نبيل مرشد سياحي أن القطاع السياحي في حيرة شديدة بشأن رسوم التاشيرة ام سيتم مد فترة الاعفاء ام وأنه تلقى العديد من الاتصالات من السائحين بشأن رسوم التأشيرة هل سيتم مد فترة الاعفاء ام ستنتهي اليوم بنهاية ابريل الحالي لانه حتي الان لم تصدر أي قرارات بشأن رسوم التاشيرة هل سيتم مد فترة الإعفاء أم سيتم تحصيل رسوم بداية من غد السبت وطالب نبيل مجلس الوزراء بتحديد الموقف

كان مجلس الوزراء قد وافق اعتماد مقترحات القطاع السياحي، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، اعتباراً من 1 نوفمبر 2020، حتى 30 إبريل 2021، حيث تمت الموافقة على حزمة من القرارات غير المسبوقة

وتضمنت تلك الحوافز استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 إبريل 2021،