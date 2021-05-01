شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يعلن إغلاق جميع الشواطئ في شم النسيم بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار إغلاق جميع الشواطئ العامة والمتنزهات بمطروح خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم، مشددا على متابعة رؤساء مركز المدن بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية مد ى الإلتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشأت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة، مع استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بالمنشاءات العامة والحكومية بجميع مدن المحافظة، والمرور الدورى من خلال اللجان المعنية على الفنادق والكافتيريا والمولات التجارية وغيرها لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية وتوقيع محاضر المخالفات والغرامات الفورية على المخالفين ،مع منع أي صور للتجمعات حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

مناشدا جميع المواطنين بالتعاون في الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعى حرصا على سلامتهم ،مع استمرار حملات التوعية والارشادات بطرق الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد