شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة مار جرجس بدسوق وسط إجراءات احترازية بدون جمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص بطرس بطرس بسطوروس، راعي كنيسة الشهيد مار جرجس، بدسوق إنه بسبب الإجراءات الاحترازيه لمواجهة كورونا فقد تمت صلوات الجمعه العظيمه اليوم في وجود الشمامسه فقط وعدد محدود من المصليين ودون جمهور.

وأضاف لـ«لمصري اليوم» أن باكر أيضا ليلة العيد ستتم إقامة الصلوات بنفس الأسلوب وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وتايع ادعو الله أن يرفع عن بلادنا الوباء والغلاء وان نعود كما كنا ونفرح بهذه المناسبات المقدسه.. يارب اجعل بابك مفتوحاً أمام الجميع .

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