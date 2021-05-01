شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة مدارس وإقامة مكاتب بريد ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح إبراهيم نصير رئيس مركز اسنا جنوب الاقصر، ان الأعمال الجارية لتوسعة مدرسة الكيمان الابتدائية المشتركة وإنشاء جناح ابتدائي جديد تسير بخطوات جادة على مساحة ٢١٠م عبارة عن خمس طوابق ليضم ١٢ فصل دراسي ومكاتب إدارية وذلك ضمن إعمال مشروعات حياة كريمة.

وأوضح أنه من المقرر إقامة مجمع خدمات المواطنين على مساحة ٨٠٠م ليضم ( مركز تكنولوجي- ومكتب بريد- ومكتب تموين- وشهر عقاري- وسجل مدنى- ومقر للوحدة المحلية- ومقر للمجلس المحلي- وحدة تضامن اجتماعي ) وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة .

وأضاف استمرار اعمال إنشاء الوحدة الصحية بالغريرة والمقامة على مساحة ٣١٣م٢ بعد ان بلغت نسبة تتفيذ الاعمال ٦٥% وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك تطوير مكتب بريد الغريرة وجاري العمل به بعد توسعته وتزويده بعدد ٧ شباك وصالة انتظار مزودة بخدمة النداء الآلي لتقديم الخدمات البريدية للمواطنين .

وأكد رئيس المركز بأن مركز اسنا يشهد حراك تنموي في كافة القطاعات الخدمية والتنموية خلال الفترة الحالية وذلك من خلال أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.