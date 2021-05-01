شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة مدارس وإقامة مكاتب بريد ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح إبراهيم نصير رئيس مركز اسنا جنوب الاقصر، ان الأعمال الجارية لتوسعة مدرسة الكيمان الابتدائية المشتركة وإنشاء جناح ابتدائي جديد تسير بخطوات جادة على مساحة ٢١٠م عبارة عن خمس طوابق ليضم ١٢ فصل دراسي ومكاتب إدارية وذلك ضمن إعمال مشروعات حياة كريمة.
وأوضح أنه من المقرر إقامة مجمع خدمات المواطنين على مساحة ٨٠٠م ليضم ( مركز تكنولوجي- ومكتب بريد- ومكتب تموين- وشهر عقاري- وسجل مدنى- ومقر للوحدة المحلية- ومقر للمجلس المحلي- وحدة تضامن اجتماعي ) وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة .
وأضاف استمرار اعمال إنشاء الوحدة الصحية بالغريرة والمقامة على مساحة ٣١٣م٢ بعد ان بلغت نسبة تتفيذ الاعمال ٦٥% وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك تطوير مكتب بريد الغريرة وجاري العمل به بعد توسعته وتزويده بعدد ٧ شباك وصالة انتظار مزودة بخدمة النداء الآلي لتقديم الخدمات البريدية للمواطنين .
وأكد رئيس المركز بأن مركز اسنا يشهد حراك تنموي في كافة القطاعات الخدمية والتنموية خلال الفترة الحالية وذلك من خلال أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.