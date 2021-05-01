شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنوفية تصدر بيانا رسمبا حول أزمة الأكسجين بمستشفى سرس الليان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفيه أنه في تمام الساعه الساعه ١ صباحًا السبت وبعد ملاحظة انخفاض الضغط بتانك الاكسجين مستشفى سرس الليان عقب حدوث عطل بمحبس التانك تم مباشر تشكيل فريق من قيادات للمديرية للذهاب للمستشفى وتأمين المرضى سواء داخل المستشفى أو التنسيق لنقلهم لأقرب مستشفى بالتنسيق مع هيئة الاسعاف بالمنوفية.

حيث تم نقل ٢٤ حاله على مراحل لمستشفيات حميات منوف -منوف العام- الباجور

وأضاف جودة أنه تم استدعاء شركة الصيانة عن طريق منظومة الصيانه بالمستشفى والمديرية للتعامل العطل وتحويل شبكة الأكسجين للعمل بالأسطوانات وتم دعم المستشفى بعدد 200 أسطوانه من المستشفيات المجاورة، مشيرا إلى استقرار حالة جميع المرضى بمستشفى سرس الليان.