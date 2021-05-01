شكرا لقرائتكم خبر عن للاسبوع الثالث تواصل تطعيم العاملين في قطاع السياحة ضد فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للاسبوع الثالث تواصل اليوم السبت وزارة الصحة بالتنسيق مع غرفة المنشات الفندقية بالبحرالأحمر تطعيم العاملين بالقطاع السياحى والفندقي بمحافظة البحر الأحمر ضد فيروس كورونا المستجد دون توقف أو إجازات حيث تنتقل فرق الطعيم للفنادق لتطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى بمحافظة البحرالأحمر بالاضافة إلى المركز الرئيسي للتطعيم بوحدة صحة الاحياء بالغردقة.

وأكد تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن ذلك يأتي ظل اتخاذ الدولة إجراءات للتعايش الآمن مع فيروس كورونا، وحرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين وأن اللقاحات المستخدمة عبارة عن نوعين سينوفارم واسترازينكا، وتهدف وزارة الصحة إلى تلقي كافة العاملين والمقيمين بالمحافظة لتلك اللقاح نظراً لأهميته في الوقاية من فيروس كورونا المستجد. ويبدأ العمل بهما يوميا من الساعة 9 صباحاً حتي الساعة 9 مساءاً، وحاليا خلال شهر رمضان الكريم يتم العمل حتي الساعة 10 مساءاً .ومن ناحية أخرى أبدي الوفد الصربي إعجابه الشديد بالاماكن والبروتوكول المتبع لتلقي اللقاح، مشيداً بالإجراءات الاحترازية بالمدينة السياحية .