شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 55 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي بالمنيا لأداء امتحانات 4 مواد " تفاصيل " والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استدعى مديري، 131 مدرسة ثانوي عام، في المنيا، 55 ألف و672 طالب وطالبة، بينهم 28090 طالب وطالبة، بالصف الأول، و27582 طالب وطالبة، بالصف الثاني الثانوي العام ، لأداء امتحانات 4 مواد، لا تضاف للمجموع وهي " التربية الزراعية، والتربية الدينية، والحاسب الآلي، والتربية الوطنية .

وحددت المدارس، الثلاثاء المقبل موعدا لاستلام كراسات الأسئلة، للإجابة منزلي، علي أن يقوم الطلاب بتسليمها خلال أسبوع، للحد من التجمعات في ظل انتشار وباء كورونا المستجد .

وقال مدير احد المدارس، تسبب القرار في إحداث حالة من الارتباك داخل المدارس بسبب تكليف إدارات المدارس بطبع الأسئلة، داخل المدارس وعلي نفقتهم الخاصة لعدم وجود بنود مالية للصرف علي الطباعة .