شكرا لقرائتكم خبر عن مياه سوهاج: توفير أسطوانات أكسجين وكمامات وكحول لتأمين العمال من خطر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء مهندس محمد بدرى محمدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قيام الشركة بتوفير 20 أسطوانة أكسجين بملحقاتها وأجهزة قياس نسبة الأكسجين للعاملين المصابين بفيروس "كورونا" وتتطلب حالتهم الصحية أجهزة أكسجين، وذلك تحت إشراف ومتابعة من الدكتور محمد عبدالعال مستشار الشركة لشئون الرعاية الصحية.

وقال رئيس مياه سوهاج - فى تصريحات له اليوم - أن الشركة وفرت مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين الذى يبلغ عددهم أكثر من 6 آلاف موظف، والتي تتمثل في كمامات قماشية تم إنتاجها بورشة الملابس الجاهزة بالشركة، وكذلك عبوات كحول إيثيلى تركيز 70% تم إنتاجها بقطاع المعامل بالشركة، بالإضافة إلى توفير كلور مطهر ومعقم لتطهير جميع مواقع الشركة دورياً، وذلك بهدف تأمين بيئة العمل من خطر إنتشار فيروس "كورونا المستجد".

وشدد رئيس مياه سوهاج، على جميع العاملين بضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من الموجة الثالثة لفيروس "كورونا"، ومنع دخول العاملين والمترددين على الشركة بدون كمامة، مع التشديد في تطبيق التباعد بين العاملين، والإلتزام باتباع الإجراءات الوقائية الواردة من الطب الوقائي بوزارة الصحة.