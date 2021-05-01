شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتفقد مواقف سيارات ويتابع مستوى الخدمة بمستشفيات ملوي وديرمواس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعددٍ من مراكز جنوب المحافظة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

أجري نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من التزام السائقين، والركاب، بالإجراءات الوقائية، والاحترازية، وارتداء الكمامات، للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، ومتابعة مستوى النظافة العامة.

وأكد على ضرورة التعامل بحزم مع المخالفين لقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلي سحب التراخيص في حال عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة في حالة عدم إرتدائها، وطالب المواطنين من رواد وسائل النقل، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أجري نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي، وللإطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي، واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شملت الجولة مستشفي حميات ديرمواس، والمستشفى المركزي بديرمواس، ومستشفي ملوي، حيث تفقد عددا من الأقسام منها العناية المركزة، والحضانات، وعناية القلب والقسطرة، وغرفة الغازات، كما تابع توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية.

واطمأن نائب المحافظ، على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، وأكد أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع عن كثب الوضع الصحى بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، موجهاً الشكر لكافة الأطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.