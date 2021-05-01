شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يسيطر على حريق بالروض القديم في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الحماية المدنية في السويس من السيطرة على حريق نشب في مخلفات داخل الروض القديم «المقابر»، ولم يسفر الحريق عن اية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

كانت غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغا من المواطنين يفيد نشوب حريق داخل الروض القديم بالمنطقة المواجهة لمساكن الفرز دائرة قسم السويس.

ووجه قيادات الدفاع المدني سيارتين إطفاء لموقع الحريق للسيطرة على النيران.

وأفادت المعاينة أن الحريق نشب في هيش وحشائش ومخلفات داخل الروض، وتم السيطرة عليها قبل امتداها لأحواض الروض.