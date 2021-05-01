شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الفيوم: استمرار حملات الإزالة والمتابعة على مدار اليوم بالمراكز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها خصوصا أثناء الإجازات الرسمية حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين

وأشار وكيل الوزاره على استمرارا لجهود اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بالفيوم لمتابعة ورصد والتصدي لاي تعدي علي الأرض الزراعية والمكونة من المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية رئيسا والمهندس علي مسعد مدير عام حماية الأراضي عضوا والمهندس الحسيني محمد عضوا والمهندس عيد عبد التواب عضوا من جهاز حماية الأراضي والمهندسة شيماء ابراهيم المكتب الفني عضواوذلك بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتعاون مع الجهات المعنية وقوات الشرطه

وأوضح وكيل الوزاره أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي، خاصة ممن يستغلون الإجازات الرسمية .

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازاله التعدى الواقع على مساحة 4 قراريط بناحية زاوية الكرادسة وذلك بحضور المهندس سيد احمد رئيس حماية الأراضي والمهندس جمال عبدالحليم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس عبدالناصر عبد العزيز مدير الجمعية الزراعية والمهندس عماد سعد مشرف الجمعية الزراعية بناحية زاوية الكرادسة والاستاذ فتحي مفتاح رئيس الوحدة المحلية والمهندس عيد عبد المعطي القسم الهندسي بالوحدة المحلية .

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس طه داهش مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي بتنفيذ إزالة مقبره مخالفه على أرض زراعية اليوم الجمعة فى ظل استغلال بعض المواطنين أيام عطلات الرسميه بالتعدى بالبناء تصدت الإدارة الزراعية بابشواى لمحاول بناء مقبره مخالفة بمساحة ٣سهم بزمام ناحية ابودنقاش وتم ازالتها على الفور حتى سطح الأرض بمتابعة المهندس احمد فاروق رئيس قسم الحماية والمهندس احمد على رئيس الوحدة المحلية بطبهار ومدير الجمعية