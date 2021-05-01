شكرا لقرائتكم خبر عن 26 محضرا لمخالفة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه تم تحرير ٢٦ محضر مخالفة للإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا بمراكز المحافظة بموجب الضبطية القضائية لرؤساء المراكز

وأكد المحافظ ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة والحد من التجمعات في ظل تزايد أعداد الإصابات وتقليل التواجد خارج المنازل أو السفر إلا للضرورة القصوى .

وأشار المحافظ الى سرعة التوجه لأقرب مستشفي فور ظهور أي من الأعراض والحرص في التعامل مع المخالطين والإلتزام بإجراءات العزل المنزلي ،والتأكيد على ضرورة تحمل المواطنين المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط علي المنظومة الصحية.