إنهاء 70% من أعمال إنشاء أكبر محطة رفع مياه صرف فى إفريقيا ببورسعيد

من جانبه قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن أعمال إنشاء مشروع محطة رفع مياه صرف بحر البقر بمنطقة مدخل ترعة السلام، سيعمل بطاقة استيعابية 5 ملايين م3 فى اليوم.

وأضاف اللواء عادل الغضبان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هذه المحطة ستغذى 400 ألف فدان بشرق بورسعيد، مؤكداً أيضاً أنها ستخدم العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن معدلات العمل فى إنشاء المحطة تسير بصورة جيدة، وأن ذلك يأتى ضمن خطة موسعة لإحلال وتجديد وإنشاء العديد من محطات الرفع التى تستوعب المشروعات العملاقة الجديدة وتخدم خطط التوسعات التى تستهدفها المحافظة فى كافة المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن معدلات العمل بمحطة رفع مياه صرف بحر البقر بمنطقة مدخل ترعة السلام تسير بصورة جيدة، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من حوالى 70% من أعمال إنشاء المحطة، وجارٍ الانتهاء من باقى الأعمال قريبا تمهيداً لبدء التشغيل.