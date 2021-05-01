"كورونا" في 24 ساعة| 61 حالة وفاة في مصر.. والعالم يتجاوز الـ150 مليون إصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 1021حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 61 حالة جديدة.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إن هناك ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، موضحا: "أعداد الإصابات تزداد تدريجيا، وتجاوزنا 1000 إصابة يوميًا".

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

61 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

"الأعداد في تزايد".. عوض تاج الدين يكشف مستجدات الوضع الوبائي في مصر

رامي رضوان يعلن إصابة سمير غانم ودلال عبد العزيز بفيروس كورونا

"تكدس رواد وتقديم شيشة".. السياحة والآثار: إجراءات عاجلة لإغلاق 9 منشآت مخالفة

القليوبية تسجل 6 وفيات خلال 24 ساعة و17 إصابة جديدة

إصابة إيهاب جلال بفيروس كورونا

"البلد كلها في الشارع".. أديب محذرًا من قفزات في إصابات كورونا

نقل سمير غانم إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

إغلاق 25 مقهى وورشة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم

ضحية كورونا.. وفاة طبيب في مستشفى الإيمان العام بأسيوط

مفتي الجمهورية: مخالفة إجراءات الدولة الخاصة بمواجهة كورونا إثم

إغلاق الحدائق وأماكن التجمعات في شم النسيم بالمنيا

أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية عن إصابة سمير غانم بكورونا

فاطمة الكاشف تعلن إصابتها بفيروس كورونا: "الموضوع صعب قوي"

القليوبية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إغلاق الشواطئ والمتنزهات فى "شم النسيم" للحد من كورونا بالفيوم

حالة وفاة جديدة بكورونا في شمال سيناء

البحرين ترسل معدات طبية إلى الهند لدعمها في مواجهة كورونا

كيف يمكن أن يزيد مؤشر كتلة الجسم من فرص الإصابة بـ"كورونا" الحاد؟

تعثر حملة التطعيم بالهند مع اقتراب الإصابات اليومية بكورونا من 400 ألف

الصين تعلن إرسال المزيد من مواد مكافحة "كورونا" إلى الهند

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ150 مليون حالة

إيطاليا: تطعيم أكثر من نصف مليون شخص ضد فيروس كورونا في يوم واحد

الرئيس الأمريكي: لا استبعد مطالبة القوات المسلحة بالتطعيم ضد "كورونا"

استخدام الأكسجين في المنزل لمريض كورونا.. إليك ما يجب وما لا يجب فعله

الهند تسجل أكثر من 386 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة



الصحة السعودية: قرابة الـ200 ألف مواطن يتلقون لقاح كورونا يوميا



دراسة مقلقة: كورونا قد يسبب سكتات دماغية دون أعراض​