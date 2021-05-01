شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنوفية تنفي وجود أزمة في الأكسجين بمستشفى سرس الليان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه لا يوجد أزمة في الأكسجين داخل مستشفى سرس الليان، للمصابين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن المشكلة كانت عطل في محبس «تانك» الأكسجين، وجار إصلاح العطل.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم نقل عدد من المرضى إلى مستشفى منوف العام لتقليل الضغط على مستشفى سرس الليان وأن مستشفى سرس الليان متوفر به 100 أسطوانة أكسجين بخلاف التانك، مشددا على أنه تم تشغيلهم جميعا لحين حل المشكلة من قبل شركة الصيانة والتي تعمل على حل مشكلة المحبس حاليا.

وأكد على استقرار حالة مرضى كورونا بالمستشفى وعدم تدهور أو حدوث وفاة لأيحالة.