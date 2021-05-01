شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية محور مسطرد الجارى تنفيذه شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة القاهرة حصر العقارات الواقعة بمسار محور مسطرد الجارى تنفيذه، وذلك لصرف التعويضات للسكان ، ثم البدء فى أعماى الإزالة عقب الانتهاء من صرف التعويضات، ويعرض الخليج 365 أهم التفاصيل عن المشروع.

1. المحور الجديد يبدأ فى مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولى فكوبرى عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس .

2. الطريق العائد يمر بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطوال يقارب 6 كم

3. يتم حصر السكان الواقعة بمسار المحور لصرف التعويضات .

4. تعويضات السكان ستكون مالية .

5. سيتم هدم العقارات بمسار المحور بعد صرف التعويضات.

6. المحور يبدأ من مسطرد مرورا بشارع المشروع وكوبري عين شمس ومنطقة المطرية وشارع الأربعين.

7. يربط محور مسطرد طريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي.

8. ينفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

9. يحدث المحور انفراجه كبيرة للمرور خاصة بعد توسعة الطرق المحيطة به .

10. تم إزالة الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق.

11. سيتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة التى تقيمها الدولة بالقاهرة الكبرى.

12. سيسهل عملة التنقل بين مناطق عين شمس والمرج و مسطرد والاميرية .