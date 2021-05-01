شكرا لقرائتكم خبر عن تاج الدين: إصابات كورونا في مصر تتزايد.. والتستر على عدد الحالات ليس في مصلحة أحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، إن هناك زيادات تصاعدية في إصابات فيروس كورونا بمصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، نعيش حاليا في الموجة الثالثة، موضحا أن الأعداد تواصل الزيادة حتى تصل لمستوى ثابت في عدة أيام، ومن ثم تعاود الهبوط مرة أخرى.

وأشار إلى أن وضع كورونا مأساوي وكارثي في الهند وله أسبابه، مشيرا إلى أن كورونا في الهند هو نفس الفيروس، لكنه تحور حتى بات يطلق عليه فيروس كورونا الهندي، وحدث تحور مزدوج في الفيروس.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية، أن تعامل مصر مع أزمة كورونا خلال الموجات الثلاث كان راقيًا، وبكل احترافية، وحظى بدعم من الرئيس السيسي، لعبور الموجتين الأولى والثانية من فيروس كورونا.

واستطرد: «لم تشهد أي موجة لكورونا وجود نقص في الأدوية التي تستخدم في علاج المصابين بالفيروس، مؤكدا على أن السيسي يتابع بنفسه عدد الأجهزة الطبية المتوفرة» .

واختتم: «ليست من مصلحة أحد التستر على عدد الحالات، لا سيما أن هذا وباء عالمي ومن غير المعقولية التقليل من عدد الحالات».