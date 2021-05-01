شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي علي 102595 طفل بكفرالشيخ ضمن المبادرة الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة سوسن سلام , وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ إستمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال مبادرة السمعيات ضمن مجموعة من المبادرات الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهوريه لتوفير الرعاية الأساسية والكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة حرصا على صحة الطفل المصري .

وقالت سلام إن محافظة كفر الشيخ تحظى بإهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة ، لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للإهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة ، مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مدن وقرى المحافظة .

كما أوضحت أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1150 طفل خلال الأسبوع الماضي حيث وصل إجمالي الحالات من بداية المبادرة إلى 102595 طفل .

المزيدحمو بيكا عن فيديو متحرش المعادى : اللي حصل ميرضيش أي إنسان

الأزهر: التحرش بالأطفال جريمة عدوانية منافية للدين والإنسانية وتستوجب أشد العقوبات >> الأزهر يطالب بتضمين مناهج دراسية وحملات إعلامية لتوعية الأطفال بالتحرش