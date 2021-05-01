شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجراءات التى نفذتها وزارة البيئة لرفع الوعى البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة البيئة، وبدعم من القيادة السياسية على رفع الوعى البيئى لدى المواطنين، و إتخذت منذ نحو 3 أعوام خطوات هامة لرفع ونشر الوعى البيئى للمواطنين .

وفى التقرير التالى نرصد الإجراءات التى تنفذها الوزارة لرفع الوعى البيئى.



1- بدأت بالعمل على أكثر من آلية لرفع الوعى كان أهمها حملة" اتحضر للأخضر" لنشر الوعى البيئى .

2- أدركت الوزارة أهمية المشاركة المجتمعية فالإعلانات والدراما غير كافية لتغيير السلوك بل لابد من مشاركة الفرد نفسه .

3- دعمت الوزارة المبادرات الشبابية كمبادرات تنظيف نهر النيل وإستغلال المخلفات التى يتم جمعها منه وتدويرها.

4- تتعاون مع وزارة التربية والتعليم لرفع وعى الأطفال بأهمية البيئة .

5- يتم تنفيذ مبادرات ومسابقات للأطفال لإستغلال المخلفات .

6- مردود تلك الأعمال لن يظهر قبل مرور 3 سنوات عندما يدرك الأفراد علاقة البيئة بصحتهم وحياتهم وإنتاجهم .