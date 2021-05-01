شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: خلل فى التوصيلات الكهربائية وراء حريق كنسية مارمينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت قوات الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق نشب بكنيسة مارمينا والملاك سوريال بالجيزة، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة "مارمينا والملاك سوريال" بتصاعد أدخنة من نوافذ الكنيسة.

على الفور، انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص أن الكنيسة المشار إليها خالية من أى من المترددين سوى بعض العاملين بها، وأن المبنى مكون من 4 طوابق وحدوث اشتعال بالطابقين الثالث والرابع، وأن سبب الحريق حدوث خلل فى التوصيلات الكهربائية بالسقف المعلق بالدور الثالث، مما أدى إلى اندلاع الحريق وإمتداده للدور الرابع.

تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده ولم تقع أية وفيات وحدوث بعض الاختناقات بين العاملين المتواجدين بالكنيسة أثناء نشوب الحريق. وقد تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ونقلهم للمستشفى لتلقى العلاج. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.