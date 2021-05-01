شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 مخاطر يتعرض لها الأطفال بسبب التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 مخاطر يتعرض لها الأطفال بسبب تدخين التبع منها الإصابة بسرطان الأطفال بالإضافة إلي إنخفاض النمو البدنى للأطفال.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المخاطر تتضمن الإصابة بالالتهاب الرئوى والتهاب القصبة الهوائية .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن التدخين يزيد من احتمالات حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ والاصابة بأمراض تنفسية مزمنة مثل الربو وعدوى الأذن وانخفاض وظائف الرئة .

كانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن المدخنون من مرضى القلب والجهاز التنفسى أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة عند الإصابة بفيروس كورونا مطالبة بالإقلاع عن التدخين تماما.



وقالت وزارة الصحة والسكان، إن السيجارة تخنق الرئتين وباقى أجهزة الجسم، وتمنع عنها الأكسجين اللازم لنمو وظائفها على النحو السليم، ونصحت بالتوقف الفورى عن التدخين، لافتة إلى أن التدخين يضر رئتيك ويزيد من احتمالية إصابتك بمضاعفات فيروس كورونا وطالبت بالتوقف عنه سريعا .



وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.









