شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وانخفاض وتقلبات في درجات الحرارة .. حالة الطقس من السبت إلى الخميس 6 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 1 مايو إلى الخميس 6 مايو 2021. حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدلا ليلا على كافة أنحاء البلاد.

واعتبارا من يوم الخميس 6 مايو يحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية, حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري, شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا, معتدل ليلا على كافة الانحاء.

وكانت هيئة الارصاد الجوية قد أعلنت أنه من الممكن تخفيف الملابس بحيث لن تنخفض الحرارة بشكل كبير مرة أخرى.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس السبت 1 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس الأحد 2 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الاثنين 3 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

- حالة الطقس الثلاثاء 4 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

- حالة الطقس الأربعاء 5 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة

- حالة الطقس الخميس 6 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من السبت 1 مايو إلى الخميس 6 مايو 2021

