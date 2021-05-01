شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الجيزة عن حريق كنيسة العمرانية: «النيران التهمت محتوياتها.. وحالات اختناق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة، أنه في يوم الجمعة، شب حريق في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، في تمام التاسعة مساء بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة.

وقال الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة في بيان له، أنه تم إبلاغ الأجهزة المعنية وأرسلوا سيارات الإطفاء، فيما ساعد أهالي المنطقة رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق.

وأضاف أن الحريق أسفر عن بعض حالات الاختناق بين من شاركوا في الإطفاء وتم نقلهم إلى المستشفى، ولكن النيران التهمت كافة محتويات الكنيسة في الأربعة طوابق.

وأكد ثيؤدوسيوس أن الأجهزة المعنية تقوم بالفحص للوقوف على أسباب الحريق.

وقام الأنبا ثيؤدوسيوس بتفقد كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، للوقوف على الأضرار التي لحقت بالكنيسة.