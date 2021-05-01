كنائس الإسكندرية تصلى قداس العيد اليوم بحضور 25% وتعتذر عن استقبال المهنئين

فيما أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، اعتذارها لعدم استقبال المهنئين، يوم الأحد الموافق عيد القيامة المجيد، نظرا للظروف الصحية الحالية والأكتفاء بالتهنئة على البريد الإلكترونى، وقالت الكنيسة فى بيان لها "نصلى من أجل أن يرفع الله الوباء عن العالم ويشفى كل مريض".

وكان البابا تواضروس الثانى قد شدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية حرصا على صحة المواطنين والالتزام بنسبة محدودة لحضور القداسات والصلوات، وضرورة إرتداء الكمامة بشكل دائم والاهتمام بغسل الأيدى، والتباعد الاجتماعى.

وشدد البابا تواضروس، على كهنة قطاعات القاهرة والإسكندرية، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ووجه بالالتزام بمراجعة أسماء المصلين المسجلة أسماؤهم فى كشوف الحاجزين للصلاة "كلٌ فى كنيسته"، والاعتذار بشكل قاطع لمن يعلمون بإصابته أو إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا حاليًا أو مؤخرًا، عن عدم استقبالهم للصلاة في الكنيسة، واستبعاد أسمائهم من الكشوف.

وأكد البابا أن الأمانة تقتضى على الجميع "كهنة وشمامسة وشعب"، أن يمتنع عن الذهاب إلى الكنيسة فى حالة مجرد الشك في احتمال إصابته أو مخالطته لمصاب سواء من أفراد أسرته أو من آخرين.