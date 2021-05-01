شكرا لقرائتكم خبر عن بكري مدافعًا عن وزيرة الصحة: «ما بتروحش بيتها.. وتحدي كورونا أكبر من الجميع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الإعلامي مصطفى بكري، الشائعات التي تدور عن تقصير الأطقم الطبية، وعلى رأسها وزيرة الصحة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، «وزيرة الصحة ما بتروحش بيتها والموضوع أكبر منها، ويحظى برعاية ومتابعة من الرئيس السيسي شخصيًا».

أردف الإعلامي مصطفى بكري: «مطلوب من المصريين الالتزام خلال الأعياد المقبلة، ومراعاة الظروف التي تمر بها البلد، ومساعدة الدولة في مواجهة كورونا».

وأكمل بكري: «يجب ألا يتم إحباط الناس في كل أزمة تحدث؛ لأننا في معركة نحتاج فيها لمساعدة الوزراء ولا يمكن تكسير عظام بعض والمطالبة بإقالة الوزراء فور كل حدث».

واختتم الإعلامي مصطفى بكري، التحدي الذي أمامنا أكبر من الجميع ومسئولية مشتركة علينا كلنا.