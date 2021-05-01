شكرا لقرائتكم خبر عن منها عيد الفطر .. 10 أيام إجازة مدفوعة الأجر في شهر مايو (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر موعد إجازة عيد الفطر والإجازات السنوية المقررة خلال شهر مايو عام 2021 محركات البحث على مواقع الإنترنت خلال الساعات الماضية.

وتقدم «المصري اليوم» خدماتها للقراء بنشر مواعيد 6 أيام الإجازات الرسمية في شهر مايو بالإضافة إلى 4 أيام إجازات رسمية يوم الجمعة 7، 14، 21، 28 ليصبح عدد إجمالي أيام الاجازات في شهر مايو 10 أيام.

قرر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن أيام السبت 1 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال وغدا الاحد 2 مايو وكذلك 3 مارس بمناسبة شم النسيم إجازات مدفوعة الأجر.

اما موعد عيد الفطر فمن المقرر ان يبدأ يوم الخميس 13 مايو ويستمر لمدة 3 أيام لينتهي السبت 14 مايو.

الإجازات المتبقية في سنة 2021 .

1- يوم الأربعاء عيد ثورة 30 يونيو الأربعاء.

2- يوم الاثنين الموافق 19 يوليو وقفة يوم عرفة.

3- يوم الثلاثاء 20 يوليو إجازة عيد الأضحى لمدة 4 أيام وتستمر حتى يوم الجمعة 23 يوليو.

4- يوم الجمعة الموافق 23 يوليو عيد ثورة يوليو.

5- يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس عيد رأس السنة الهجرية.

6- يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة.

7- يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر عيد مولد اليوم الأخير، وهو اخر أيام الإجازات السنوية المقررة في سنة 2021.