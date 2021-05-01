شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يكشف 9 أسباب للنهجان.. الحالة النفسية أهمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أسباب النهجان، موضحًا أنه عرض وليس مرض.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النهجان له تعريفان أولهما، الإحساس بالتنفس، وثانيهما الإحساس بدقات القلب.

ولفت الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى أن النفس الطبيعي يتراوح بين 16 خلال النوم إلى 24 أثناء الاستيقاظ في الدقيقة.

وأردف أن كل أعضاء الجسم مثل القلب والرئة، والقفص الصدري والحجاب الحاجز، والبطن والجهاز العصبي، والعضلات وحموضة الدم، من الممكن أن تكون أحد أسباب النهجان ويأتي على رأسها الحالة النفسية السيئة.

وأكد حسام موافي، أن النهجان النفسي تشخيصه سهل، لافتا إلى أن علاج المريض النفسي أحيانا يكون أصعب من علاج السرطان، وحتى يتم إعادة صاحبه للعمل والإنتاج مجددا.