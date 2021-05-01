شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأسقفية» يترأس صلوات الجمعة العظيمة بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الجمعة صلوات خدمة الجمعة العظيمة المعروفة باسم جمعة الصلبوت وهي الجمعة التي شهدت صلب السيد المسيح وتعذيبه وفق عقيدة الكنيسة وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك

صلى المطران صلاة خدمة الجمعة العظيمة بطقس يحتوى أربعة عشر مشهدًا لرحلة صلب المسيح.

وقال يتضمن المشهد الأول قراءات عن مشهد بستان جثسيمانى وصلاة ثم المشهد الثانى قراءات عن خيانة يهوذا ولحظات تأمل صامتة مع كلمات ترنيمة خاصة من فريق الترانيم وصلاة، أما المشهد الثالث به قراءات تحكى إدانة المجمع ليسوع وتأمل ثم المشهد الرابع قراءات عن إنكار بطرس ليسوع وصلاة اعترافية ثم المشهد الخامس قراءات حول محاكمة يسوع أمام بيلاطس إذ تستمر مشاهد رحلة الصليب حتى المشهد الرابع عشر وهو وضع يسوع في القبر.

وأضاف حنا، تبدأ كل المشاهد بالقول: أيها المسيح نحن نسبحك ونباركك، ويرد الشعب: لأنك بصليبك المقدس قد فديت العالم.

ويُختتم المشهد بترديد الشعب: قدوس الله، قدوس القوى، قدوس الحى الذي لا يموت، يارب ارحمنا