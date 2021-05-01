شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس بطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم صلاة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة بكنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة.

شارك غبطته في الصلاة الأب القمص فرنسيس نوير والأب جورج سامي، راعيا الكنيسة، وخورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية.

وحيث ألقى غبطة البطريرك كلمة روحية ايضا واختتمت صلوات يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة بإعطاء البركة الرسولية الختامية من غبطة البطريرك للحضور.