شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين ينعى الأمين العام لاتحاد عمال مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، ويتقدم مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين بخالص العزاء لجميع عمال مصر داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد نقيب الفلاحين أن النائب محمد وهب الله كان أحد أبرز أعمدة الحركة العمالية بمصر وزميل العمل الوطني وكان دائما سباق لفعل الخير والوقوف بجانب الدولة في كل المحن والظروف التي تعرضت لها خلال الفترة السابقة.

جدير بالذكر كان يشغل محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للتجارة، وتوفي اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية.

