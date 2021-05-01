شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد الصلاة اليوم السبت 19 رمضان بمدن ومحافظات مصر والعواصم العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت دار الإفتاء المصرية مواعيد الصلاة عن اليوم السبت 19 رمضان عبر موقعها على شبكة الانترنت، وذلك في جميع المحافظات وأكثر من 70 من المدن المصرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وكذلك مواقيت الصلاة في عدد من عواصم الدول العربية.

وينشر موقع المصري اليوم مواقيت الصلاة عن اليوم السبت 1-5-2021 الموافق 19 رمضان وذلك نقلاً عن موقع دار الافتاء المصرية، وهى البيانات المُعدة بمعرفة الهيئة العامة المصرية للمساحة.

ويتزايد البحث عن مواعيد الآذان في شهر رمضان وخصوصًا عن موعد أذان الفجر وكذلك موعد أذان المغرب وهما الموعدين المرتبطين بموعدي السحور والإفطار في شهر رمضان الكريم.

وكانت هيئة المساحة المصرية قامت بإعداد جدول يبين مواعيد الصلاة في عدد 78 مدينة مصرية في مختلف المحافظات عن اليوم السادس عشر من شهر رمضان، ويتضمن الجدول موعد شروق الشمس وأيضًا موعد الإمساك بالإضافة إلى موعيد الصلوات المفروضة على المسلمين، وهي صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

جدول مواعيد الصلاة في المدن والمحافظات المصرية اليوم الأربعاء 1-5-2021

المدينة موعد الإمساك موعد أذان الفجر موعد الشروق موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء القاهرة 03:17 03:37 05:12 11:52 03:29 06:32 07:57 الإسكندرية 03:19 03:39 05:15 11:57 03:36 06:39 08:05 بورسعيد 03:09 03:29 05:06 11:48 03:27 06:30 07:56 السويس 03:12 03:32 05:07 11:47 03:24 06:27 07:52 العريـش 03:04 03:24 05:00 11:42 03:20 06:24 07:50 الطور 03:13 03:33 05:05 11:43 03:16 06:20 07:43 دمنهور 03:17 03:37 05:14 11:55 03:34 06:37 08:03 طنطا 03:16 03:36 05:12 11:53 03:31 06:35 08:00 المنصورة 03:14 03:34 05:10 11:51 03:30 06:33 07:59 الزقازيق 03:15 03:35 05:10 11:51 03:29 06:32 07:57 الفيوم 03:21 03:41 05:15 11:54 03:29 06:33 07:57 بنى سويف 03:20 03:40 05:14 11:53 03:28 06:32 07:55 المنيا 03:24 03:44 05:17 11:54 03:28 06:32 07:54 أسيوط 03:25 03:45 05:17 11:52 03:24 06:29 07:50 سوهاج 03:25 03:45 05:15 11:50 03:21 06:26 07:46 قنا 03:22 03:42 05:12 11:46 03:17 06:21 07:41 أسوان 03:26 03:46 05:14 11:45 03:12 06:17 07:36 مطروح 03:29 03:49 05:26 12:08 03:47 06:51 08:17 الغردقـة 03:14 03:34 05:06 11:42 03:14 06:18 07:39 الخارجـة 03:33 03:53 05:23 11:56 03:25 06:30 07:50 الإسماعيلية 03:12 03:32 05:07 11:48 03:26 06:29 07:54 دمياط 03:11 03:31 05:08 11:50 03:29 06:32 07:58 السـلوم 03:37 03:57 05:34 12:16 03:55 06:59 08:25 نويبع 03:06 03:26 05:00 11:38 03:14 06:17 07:41 حلايب 03:15 03:35 05:01 11:30 02:53 06:00 07:17 شرم الشيخ 03:11 03:31 05:03 11:40 03:13 06:17 07:39 06-أكتوبر 03:19 03:39 05:13 11:53 03:30 06:34 07:58 كفر الشيخ 03:15 03:35 05:12 11:53 03:32 06:35 08:01 الحامول 03:14 03:34 05:10 11:52 03:31 06:35 08:01 بلطيم 03:14 03:34 05:11 11:53 03:32 06:35 08:01 طابا 03:06 03:26 05:00 11:39 03:15 06:19 07:43 راس سدر 03:13 03:33 05:07 11:46 03:22 06:26 07:50 كاترين 03:11 03:31 05:04 11:41 03:16 06:20 07:42 دهب 03:08 03:28 05:01 11:39 03:13 06:17 07:40 ابوزنيمة 03:13 03:33 05:06 11:45 03:20 06:24 07:47 راس غارب 03:13 03:33 05:06 11:44 03:18 06:22 07:44 القصير 03:16 03:36 05:06 11:40 03:10 06:15 07:35 برنيس 03:16 03:36 05:04 11:35 03:01 06:06 07:25 سفاجة 03:15 03:35 05:06 11:41 03:13 06:17 07:38 مرسى علم 03:15 03:35 05:05 11:38 03:06 06:11 07:30 شلاتين 03:17 03:37 05:04 11:35 02:59 06:05 07:23 سيدى برانى 03:33 03:53 05:31 12:13 03:53 06:56 08:23 الضبعة 03:25 03:45 05:22 12:03 03:42 06:45 08:11 العلمين 03:24 03:44 05:20 12:01 03:39 06:43 08:08 واحة سيوة 03:42 04:02 05:36 12:15 03:50 06:54 08:18 موط (الداخلة ) 03:38 03:58 05:28 12:01 03:31 06:35 07:55 الفرافرة 03:38 03:58 05:29 12:05 03:37 06:41 08:02 البويطى 03:31 03:51 05:24 12:01 03:35 06:39 08:02 باريس 03:35 03:55 05:23 11:55 03:22 06:27 07:46 المحلة الكبرى 03:16 03:36 05:12 11:53 03:32 06:35 08:01 الحمام 03:16 03:36 05:12 11:53 03:31 06:35 08:00 نجع حمادى 03:24 03:44 05:14 11:48 03:18 06:23 07:43 15-May 03:17 03:37 05:12 11:52 03:28 06:32 07:56 السادات 03:19 03:39 05:14 11:55 03:32 06:36 08:01 الصالحية الجديدة 03:14 03:34 05:09 11:50 03:28 06:31 07:57 العاشر من رمضان 03:14 03:34 05:09 11:50 03:27 06:31 07:55 العاصمة الادارية الجديدة 03:16 03:36 05:11 11:51 03:27 06:31 07:55 العبور 03:16 03:36 05:11 11:51 03:28 06:32 07:57 الفشن الجديدة 03:22 03:42 05:15 11:53 03:28 06:32 07:55 المنصورة الجديدة 03:15 03:35 05:12 11:54 03:33 06:36 08:03 النوبارية الجديدة 03:13 03:33 05:09 11:50 03:27 06:31 07:56 بدر 03:24 03:44 05:19 11:59 03:36 06:40 08:04 بنى مزار الجديدة 03:16 03:36 05:09 11:47 03:21 06:25 07:48 بورسعيد الجديدة سلام 03:07 03:27 05:04 11:45 03:23 06:27 07:53 بئر العبدالجديدة 03:13 03:33 05:09 11:51 03:29 06:33 07:58 توشكى الجديدة 03:35 03:55 05:22 11:52 03:16 06:22 07:40 حدائق العاصمة 03:12 03:32 05:07 11:47 03:24 06:28 07:52 رشيد الجديدة 03:01 03:21 04:58 11:40 03:19 06:23 07:49 رفح الجديدة 03:16 03:36 05:12 11:54 03:33 06:36 08:02 سفنكس الجديدة 03:15 03:35 05:10 11:50 03:27 06:31 07:56 شرق العوينات 03:29 03:49 05:16 11:46 03:10 06:16 07:33 غرب النوبارية 03:12 03:32 05:08 11:49 03:26 06:30 07:55 ادفو 03:24 03:44 05:13 11:46 03:14 06:19 07:38 الأقصر 03:23 03:43 05:13 11:46 03:16 06:21 07:41 اسنا 03:24 03:44 05:14 11:47 03:16 06:20 07:40 القاهرة الجديدة 03:17 03:37 05:11 11:51 03:28 06:32 07:56 الدلنجات 03:18 03:38 05:14 11:55 03:33 06:37 08:02 توشكى 03:34 03:54 05:22 11:51 03:15 06:22 07:39

جدول مواعيد الصلاة في العواصم العربية اليوم السبت 19 رمضان

المدينة موعد أذان الفجر موعد الشروق موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء ابوظبى 04:19 05:48 12:20 03:47 06:52 08:11 الدوحة 03:28 04:58 11:31 03:00 06:04 07:24 الرياض 03:49 05:18 11:50 03:18 06:23 07:42 المدينة المنورة 04:18 05:47 12:19 03:46 06:51 08:10 المنامة 03:30 05:00 11:35 03:05 06:09 07:30 دبى 04:13 05:43 12:16 03:45 06:49 08:09 مسقط 04:04 05:32 12:03 03:28 06:34 07:52