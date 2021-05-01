شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان محمد وهب الله من مسجد عمرو بن العاص بعد صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، إنه من المقرر أن تتم صلاة الجنازة على الراحل محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، اليوم السبت، بعد صلاة الظهر بجامع عمرو بن العاص، مشيرا إلى أنه سيتم دفن الراحل بمقابر العائلة بمصر القديمة.

ونعى مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، محمد وهب الله، قائلا: البقاء والدوام لله، فقدت الحركة النقابية المصرية منذ قليل الاخ والصديق محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للتجارة، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

كان قد نعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمينه العام محمد وهب الله، الذي لاقى ربه اليوم الجمعة، وفي شهر رمضان الكريم، بعد صراع قصير مع المرض، وأكد الاتحاد فى بيان، أنه تلقى هذا النبأ ببالغ الحزن والأسى والوجع نظرا لما يمتلكه "الفقيد" من تاريخ وطني كبير خاض خلاله رحلة عطاء متميزة دفاعاً عن الحقوق المشروعة للعمال، ودفاعاً عن الوطن، ومارس كل الأليات في مجاله النقابي والعمالي من أجل توعية العمال والحفاظ على حقوقهم، باعتبارهم جنود الإنتاج الذي ساندوا الدولة بوعي وقت الأزمات والمحن.

وتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بخالص العزاء لأسرته ولعمال مصر، داعيا الله أن يرحمه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، مؤكدا أن الحركة النقابية المصرية والعربية والإفريقية فقدت قائدا عماليا بكل ما تحمله الوطنية من معنى.