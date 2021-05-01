مصدر: المعاينة الأولية تشير إلى ماس كهربائي وراء حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

أفاد مصدرمطلع أن المعاينة الأولية تشير إلى أن ماس كهربائي تسبب في اندلاع حريق داخل كنيسة مارمينا بمنطقة العمرانية .

وأمرت النيابة العامة بالعمرانية، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اندلع في مبنى كنيسة مارمينا بالعمرانية، مساء الجمعة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الحريق بعد انتهاء صلوات الجمعة العظيمة وانصراف جميع الموجودين في الكنيسة.

وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن حريقًا وقع في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، بعد انتهاء صلوات الجمعة العظيمة وانصراف جميع الموجودين في الكنيسة.

وأوضح القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريحات، اليوم الجمعة، أنه لم يكن أحد موجودًا في الكنيسة، وبالتالي لا توجد إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق هائل اندلع في مبنى كنيسة مارمينا بالعمرانية، مساء الجمعة.