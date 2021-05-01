التحقيقات في حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية: "النار اندلعت بعد مغادرة المصلين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالعمرانية، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اندلع في مبنى كنيسة مارمينا بالعمرانية، مساء الجمعة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الحريق بعد انتهاء صلوات الجمعة العظيمة وانصراف جميع الموجودين في الكنيسة.

وأكد شهود العيان، أن الحريق نشب داخل الكنيسة ولم يكن أحدا موجودا داخلها، "الحمد لله مافيش حد كان في الكنيسة، ومافيش إصابات".

وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن حريقًا وقع في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، بعد انتهاء صلوات الجمعة العظيمة وانصراف جميع الموجودين في الكنيسة.

وأوضح القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريحات، اليوم الجمعة، أنه لم يكن أحد موجودًا في الكنيسة، وبالتالي لا توجد إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق هائل اندلع في مبنى كنيسة مارمينا بالعمرانية، مساء الجمعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة بـ٨ سيارات إطفاء -بينها خزان استراتيجي وسلم هيدروليكي- في محاولة لمحاصرة ألسنة النيران داخل مبنى الكنيسة المكون من ٣ طوابق.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في كنيسة بالعمرانية.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء تحت إشراف نائبه هاني محمد.

وعكف رجال الدفاع المدني على محاصرة ألسنة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المنازل المجاورة، وساهم استخدام السلم الهيدروليكي في الإسراع من عملية الإخماد نظرا لضيق عرض شارع مجمع المدارس، ومن ثم بدء عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

وانتقل اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى محل البلاغ، للوقوف على ملابسات الحادث موجها بحصر الخسائر.