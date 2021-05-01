السلم الهيدروليكي كلمة السر.. السيطرة على حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق هائل اندلع في مبنى كنيسة مارمينا بالعمرانية، مساء الجمعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة بـ٨ سيارات إطفاء -بينها خزان استراتيجي وسلم هيدروليكي- في محاولة لمحاصرة ألسنة النيران داخل مبنى الكنيسة المكون من ٣ طوابق.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في كنيسة بالعمرانية.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء تحت إشراف نائبه هاني محمد.

وعكف رجال الدفاع المدني على محاصرة ألسنة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المنازل المجاورة، وساهم استخدام السلم الهيدروليكي في الإسراع من عملية الإخماد نظرا لضيق عرض شارع مجمع المدارس، ومن ثم بدء عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

وانتقل اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى محل البلاغ، للوقوف على ملابسات الحادث موجها بحصر الخسائر.