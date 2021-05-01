حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية.. الدفع بـ٨ سيارات إطفاء ومدير الأمن يعاين موقع الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بتعزيزات إضافية للسيطرة على حريق هائل اندلع في مبنى كنيسة مارمينا بالعمرانية، مساء الجمعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة بـ٨ سيارات إطفاء -بينها خزان استراتيجي- في محاولة لمحاصرة ألسنة النيران داخل مبنى الكنيسة المكون من ٣ طوابق.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في كنيسة بالعمرانية.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء تحت إشراف نائبه هاني محمد.

وتبين بالفحص نشوب الحريق في الطابق الثاني للكنيسة، ويعكف رجال الدفاع المدني على محاصرة ألسنة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وانتقل اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى محل البلاغ، للوقوف على ملابسات الحادث.