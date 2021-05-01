​إحباط تهريب عملات ومخطوطات أثرية في مطار القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من العملات والمخطوطات الأثرية، ترجع إلى عدة عصور تاريخية مختلفة، أخفاها راكب مصري معه فور وصوله من ألمانيا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة لوفتهانزا، رحلة رقم 580 والقادمة من فرانكفورت، اشتبه هيثم حكم مأمور الجمارك في راكب مصري الجنسية، وبالعرض على رضا أبو العزم نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من أحمد الجمل مأمور الجمرك، وإبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، لتفتيش حقائب الراكب وتبين وجود عدد من العملات والمخطوطات النادرة مخبأة بداخل حقائبه.

وتم تشكيل لجنة مشتركة من الجمارك ومركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، أفادت بأن 4 عملات معدنية اثنان منها ترجعان للعصر الروماني الأول، منهما عملة سكندرية دائرية الشكل، تحمل صورة نصفية لأحد الأباطرة الرومان، والثانية عملة دائرية الشكل تحمل صورة نصفية لأحد الأباطرة، يرتدي إكليل من الغار وبها كتابات لاتينية، و2 عملة معدنية دائرية عبارة عن تالر نمساوي وكل منها موضوعة داخل طبق معدني من الفضة، و2 عملة مصرية دائرية الأولى مطموسة ترجع لعام 1277 هجرية من عهد السلطان عبدالعزيز الأول، والثانية عملة معدنية دائرية تعود للعصر السلطان العثماني محمد رشاد، ومخطوطة قرآنية مكتوب عليها وقف لا يباع.

وقرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة، يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.