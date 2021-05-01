" كل الناس بيقولوا إني شبه حضرتك"..مواطن يوجه كلامه للرئيس والسيسي يرد ضاحكا: حرام عليك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال أحد المواطنين، الذين تصادف وجودهم أثناء مرور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في منطقة سوق السيارات الجديدة في طريق "العين السخنة/ القاهرة": "كل الناس بيقولوا إني شبه حضرتك" ليرد الرئيس: "حرام عليك".

ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، فيديو تفقد الرئيس السيسي، لمنطقة سوق السيارات الجديدة على طريق العين السخنة / القاهرة.

وتفقد الرئيس المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات بالحي العاشر، الذي لم يكن منظما هندسيًا، ويفتقد للخدمات الأساسية، فضلاً عن الازدحام المروري الشديد الذي كان يسببه بالمنطقة.

حيث تبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد على طريق العين السخنة حوالي 57 فدانًا بسعة 4000 سيارة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة، واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع، وهو الأمر الذي سيساهم في رفع الضغط عن شوارع الأحياء السكنية المحيطة بمعارض السيارات في قلب القاهرة، كما يضم سوق السيارات الجديد كذلك مكتبا للشهر العقاري ووحدات للمرور والشرطة والإطفاء والإسعاف، بالإضافة إلى عدد من أفرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية على التجار والمترددين على المجمع.

والتقى الرئيس بعدد من المواطنيين المتواجدين بسوق السيارت الجديد، حيث هنأهم بشهر رمضان المعظم كما حرص على الاستماع لآرائهم ومطالبهم.