شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم 7 حظائر ماشية بمركز إطسا بالفيوم والسبب ماس كهربائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شب حريق هائل فى 6 حظائر لتربية الماشية بعزبة الوارث التابعة لقرية الحجر بمركز أطسا بمحافظة الفيوم ونفقت عدد من الماعز و الماشية وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق ومنعت امتداده الى منازل العزبة

وكان اللواء مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا من مامور مركز شرطة أطسا بالفيوم بالحريق وانتقلت سيارتين من الحماية المدنية بالفيوم وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى المنازل بالقرية .تبين من التحقيقات أن الحريق شب فى 6 حظائر بعزبة الوارث التابعة للوحدة المحلية برقية الحجر بمركز أطسا، بسبب ماس كهربائى، وألتهمت النيران 7 حظائر بالكامل .أسفر الحريق عن نفوق 7 خراف، وألتهت النيران محتويات 7حظائر بمحتوياتها .تم تحرير محضر بالحريق ، وأحيل الى نيابة أطسا التى تولت التحقيق .