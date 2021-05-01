تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، برئاسة العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان، وبمشاركة نواب رئيس المدينة وقسم الاشغالات بالوحدة ومعاونة مدير قسم شرطة المرافق بأسوان العقيد عاطف عبدالله.

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملاتها لمراقبة إجراءات تطبيق الغلق للمحلات في المواعيد الصيفية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا بجميع الأحياء بالمدينة.

شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية