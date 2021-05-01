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حملات لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية في أسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملاتها لمراقبة إجراءات تطبيق الغلق للمحلات في المواعيد الصيفية المقررة للحد من انتشار فيروس بجميع الأحياء بالمدينة.

تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمواجهة انتشار ، برئاسة العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان، وبمشاركة نواب رئيس المدينة وقسم الاشغالات بالوحدة ومعاونة مدير قسم شرطة المرافق بأسوان العقيد عاطف عبدالله.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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