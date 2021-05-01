شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



ترأس المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية حملة مكبرة بنطاق مدينة الاسماعيلية للتأكد من تطبيق الإجراءات الأحترازية، وإزالة الإشغالات لفرض هيبة الدولة والقانون، واِستعادة المظهر الجمالي للمحافظة ويرافقة عدد من القيادات التنفيذية و الأمنية.

وقام حي أول بحملة مكبرة لمتابعة تطبيق مواعيد الإغلاق وأثناء المرور بمنطقة الأفرنج تم إغلاق وتشميع كافيتريا بجوار بنك القاهرة لمخالفتها قرار مجلس الوزارء وأستخدام الشيشة والتحفظ على ١٠ شيش ، بالإضافة إلى التفتيش على كافيهات ومحلات الجامعة القديمة والتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية.

كما استهدف حي ثان بعض الكافتيريات والمحلات التجارية بعدة شوارع منها "الغابة وهدى شعراوي والعشريني والسكة الحديد"، أسفرت عن تحرير ٣٠ محضر منها إجراءات احترازية وإشغال طريق ومخالفين للشروط البيئية ومصادرة ١٥ شيشة غير مستخدمين.

وفي سياق متصل، قام حي ثالث باِستهداف شارع شبين الكوم والموقف الجديد والطريق الدائري وميدان ٣٠ يونيو فوكس ومنطقه الدوحة وأسفرت الحملة عن تحرير ٧ محاضر وضبط ١٠٠ شيشه و٢٧ كرسي حديد و٢ طاوله و١٦ كرسي بلاستيكي و٤ كرسي مرن وكذلك تحصيل غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة.

وعلى جانب أخر، قام مركز ومدينة الاسماعيلية بتحرير محاضر كافتريتان لمخالفتهم قرار مجلس الوزارء واِستخدام الشيشة طبقا للإجراءات الأحترازية المقررة للوقاية من فيروس كورونا ومصادرة ٩شيش وتشميع كافتريتان أحدهما بنفيشة القبلية والأخرى بالشارع التجاري بأبوعطوة.

وشدد نائب المحافظ على تنفيذ توجيهات محافظ الاسماعيلية بشأن الاِستمرار في الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الأحترازية والتباعد الأجتماعي واِرتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، وإزالة كافة الإشغالات بكافة صورها لفرض هيبة الدولة والقانون.